IMD की बड़ी भविष्यवाणी! अगले 60 घंटे ज्यादा खराब रहेगा मौसम, 14 और 15 को बहुत भारी बारिश का अलर्ट

Heavy to Very Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मानसून ने इस बार जमकर बारिश कराई। अगस्त में भी बारिश के चलते कई शहरों से जलभराव की खबरें सामने आईं। अब मौसम विभाग ने फिर से अगले 60 घंटे तक मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। इस दौरान सहारनपुर, शामली समेत चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगले 48 घंटे यानी 14 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से मानसून द्रोणी पूर्वी छोर से दक्षिण की ओर खिसक रही है। इसके अलावा बारिश के लिए मौजूदा भूभौतिकीय परिस्थितियां भी अनुकूल होने के चलते अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और एनसीआर के ज्यादातर शहरों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि इस बीच कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डॉ. सिंह के अनुसार, 15 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता और क्षेत्रीय वितरण में कमी दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा बात अगर दिल्ली की करें तो मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार से मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना है। इस दौरान कभी बादल तो कभी तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। इसके लिए किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है। IMD का कहना है कि देश की राजधानी के अलावा एनसीआर के अलग-अलग शहरों में अगले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
IMD के लेटेस्ट पूर्वानुमान के अनुसार, अगले एक सप्ताह यानी 19 अगस्त तक दिल्ली में तो भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कुछ शहरों में भारी बारिश की संभावना जरूर है। हालांकि 15 अगस्त को दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, भरतपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जबकि बात अगर 16 अगस्त की करें तो दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिनभर में एक या दो बार हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके बाद 17 से 19 अगस्त के बीच दिल्ली-एनसीआर में बारिश क दौर रुक-रुककर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, उनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं। वहीं चित्रकूट, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।