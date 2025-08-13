IMD की बड़ी भविष्यवाणी! अगले 60 घंटे ज्यादा खराब रहेगा मौसम, 14 और 15 को बहुत भारी बारिश का अलर्ट

Heavy to Very Heavy Rain: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में मानसून ने इस बार जमकर बारिश कराई। अगस्त में भी बारिश के चलते कई शहरों से जलभराव की खबरें सामने आईं। अब मौसम विभाग ने फिर से अगले 60 घंटे तक मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। इस दौरान सहारनपुर, शामली समेत चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगले 48 घंटे यानी 14 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान कहीं-कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है।