Imran Masood : मनी लॉन्डिंग मामले में 12 सितंबर को अदालत में पेश होंगे सहारनपुर सांसद इमरान मसूद

दरअसल वर्ष 2007 में इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। तत्कालीन पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने उस समय नगर पालिका अध्यक्ष रहे इमरान मसूद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। छह नवंबर 2007 को दर्ज कराए गए इस मुकदमे में इमरान मसूद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नगर पालिका परिषद के बैंक खाते से 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। यह पैसा कहां गया ? आरोप लगाया किया कि यह पैसा धोखाधड़ी से और गलत तरीके से निकाल लिया गया। इसी मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।