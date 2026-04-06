‘मुंह खोला तो समझो करियर बर्बाद’, गाजियाबाद के मैनेजर ने महिला सहकर्मी के बाल खींचकर दी धमकी

नोएडा सेक्टर -104 के पास सोसायटी में रहने वाली एक युवती ने बताया कि वह नोएडा सेक्टर नोएडा सेक्टर-63 की एक कंपनी में काम करती है। कंपनी में यूएस-बेस्ड सहकर्मी कॉलिंग होती है। इस वजह से अक्सर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। 14 मार्च की देर रात साढ़े तीन बजे शिफ्ट खत्म करने के बाद सभी ने मिलकर पार्टी की योजना बनाई। इसके बाद पार्टी के लिए दिल्ली में रहने वाले मैनेजर एरन के साथ 10 सहकर्मी और टीम लीडर भानू प्रिया के शक्तिखंड वाले फ्लैट पर चले गए। इनमें एक मैनेजर, तीन युवती दूसरे और एक युवती का दोस्त और दूसरा लोग शामिल थे। पार्टी सुबह करीब साढ़े आठ बजे तक चली। जहां सभी ने आपस में जाम टकराए। युवती का दोस्त पार्टी शुरू होने के कुछ देर बाद वहां से चला गया।