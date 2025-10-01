फिर लौटा मानसून,1, 2, 4, 5 अक्टूबर आंधी- तूफान के साथ 29 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। बीते करीब एक सप्ताह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लेकिन मंगलवार से मौसम एकदम पलट गया है। प्रदेश के मथुरा, श्रावस्ती कन्नौज कानपुर मेरठ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों में दिन में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को व्याकुल कर दिया। लेकिन मंगलवार की शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए हैं।