फिर लौटा मानसून,1, 2, 4, 5 अक्टूबर आंधी- तूफान के साथ 29 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

बारिश की सांकेतिक तस्वीर
उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। बीते करीब एक सप्ताह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लेकिन मंगलवार से मौसम एकदम पलट गया है। प्रदेश के मथुरा, श्रावस्ती कन्नौज कानपुर मेरठ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों में दिन में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को व्याकुल कर दिया। लेकिन मंगलवार की शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए हैं।
शारदीय नवरात्र का समापन होते ही प्रदेश का मौसम करवट बदलता नज़र आ रहा है। मंगलवार को तराई से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई। कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी से बिजनौर तक आकाशीय बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश दर्ज की गई।
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी और गुजरात तट पर बने निम्न दबाव क्षेत्रों के असर और अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश में यह मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। उनका अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बूंदाबांदी का यह सिलसिला बना रहेगा।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन और हमीरपुर समेत आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित किया है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग