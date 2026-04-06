मुकदमे योद्धाओं का गहना होते हैं… मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर 38 केस – पिंकी चौधरी का विवादित बयान

पिंकी चौधरी का असली नाम भूपेंद्र शर्मा है। राजनीतिक दुनिया में उसे भूपेंद्र शर्मा उर्फ पिंकी चौधरी या पिंकी भैया के नाम से जाना जाता है। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह संगठन 2013 में बनाया। पिंकी चौधरी गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहते हैं। इससे पहले वे बजरंग दल से जुड़े थे, लेकिन बाद में अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि बजरंग दल 'हिंदू रक्षा' के लिए पर्याप्त आक्रामक नहीं है। पिंकी चौधरी की पत्नी पूनम चौधरी HRD की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। बेटा हर्ष चौधरी भी संगठन से जुड़े हैं और कई मामलों में नामजद रहे हैं। पिंकी चौधरी खुद को कट्टर हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हैं और दावा करते हैं कि उनके संगठन में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं।