गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

गिरफ्तार किए गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली बताया। उसने बताया कि उसके साथ पंकज पुत्र राजेश था, जो मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी सक्रिय चेन स्नेचिंग गिरोह का हिस्सा हैं और इनके खिलाफ गाजियाबाद के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पंकज की तलाश में दबिश दे रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।