गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

Ghaziabad News: गाजियाबाद के कविनगर इलाके में शनिवार सुबह चेन स्नेचिंग करने वाले दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी को लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Nov 15, 2025

ghaziabad chain snatching encounter kavindar police one injured arrested

गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ | Image Source - 'FB' @GhaziabadPolice

Ghaziabad Police Encounter: गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस और चेन स्नेचिंग करने वाले दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना तब हुई जब गोविंदपुरम इलाके में एक व्यक्ति से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी को लगी, जिससे वह वहीं घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने मौके से घायल बदमाश को कब्जे में लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

वारदात के बाद भाग रहे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार बदमाशों ने गोविंदपुरम में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनी और मौके से फरार होने लगे। सूचना मिलते ही कविनगर पुलिस ने क्षेत्र में घेरा बनाकर तलाश शुरू की। जैसे ही आरोपियों ने पुलिस टीम को आते देखा, उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी।

घायल बदमाश ने उगले कई राज

गिरफ्तार किए गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली बताया। उसने बताया कि उसके साथ पंकज पुत्र राजेश था, जो मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी सक्रिय चेन स्नेचिंग गिरोह का हिस्सा हैं और इनके खिलाफ गाजियाबाद के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पंकज की तलाश में दबिश दे रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस की जांच तेज

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती लूट एवं स्नेचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शनिवार सुबह से ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान चेन स्नेचिंग की सूचना मिली। पुलिस अब आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उनके नेटवर्क और संभावित छुपने के स्थानों की जांच कर रही है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि फरार बदमाश को जल्द पकड़ा जा सके।

Published on:

15 Nov 2025 04:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

