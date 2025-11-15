गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ | Image Source - 'FB' @GhaziabadPolice
Ghaziabad Police Encounter: गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस और चेन स्नेचिंग करने वाले दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना तब हुई जब गोविंदपुरम इलाके में एक व्यक्ति से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी को लगी, जिससे वह वहीं घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने मौके से घायल बदमाश को कब्जे में लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार बदमाशों ने गोविंदपुरम में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनी और मौके से फरार होने लगे। सूचना मिलते ही कविनगर पुलिस ने क्षेत्र में घेरा बनाकर तलाश शुरू की। जैसे ही आरोपियों ने पुलिस टीम को आते देखा, उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी।
गिरफ्तार किए गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम दिनेश उर्फ राहुल उर्फ मोनू निवासी दौलतपुरा थाना कोतवाली बताया। उसने बताया कि उसके साथ पंकज पुत्र राजेश था, जो मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी सक्रिय चेन स्नेचिंग गिरोह का हिस्सा हैं और इनके खिलाफ गाजियाबाद के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पंकज की तलाश में दबिश दे रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती लूट एवं स्नेचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शनिवार सुबह से ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान चेन स्नेचिंग की सूचना मिली। पुलिस अब आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उनके नेटवर्क और संभावित छुपने के स्थानों की जांच कर रही है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि फरार बदमाश को जल्द पकड़ा जा सके।
