गाजियाबाद होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंदे पर लटका मिला; दोस्तों संग रातभर की पार्टी, चाचा बोले- एक लड़की लगातार टॉर्चर…

गाजियाबाद होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंदे पर लटका मिला | Image Source - Pinterest
Software Engineer Suicide Ghaziabad Hotel: गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में मंगलवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब वन मॉल स्थित एक OYO होटल के कमरे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजत प्रताप सिंह भाटी (27) का शव फंदे से लटका मिला। स्टाफ के अनुसार, सुबह 8.40 बजे तक रूम नंबर-203 का दरवाजा नहीं खुला। कर्मचारियों ने कई बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़े जाने पर रजत का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि रजत ने मौत से कुछ घंटे पहले अपने चार दोस्तों के साथ कमरे में रातभर पार्टी की थी। कमरे से शराब की बोतल, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यह भी जांच हो रही है कि वह नशे का आदी था या नहीं। एसएचओ रविंद्र गौतम ने बताया कि मंगलवार देर रात जिन दोस्तों ने रजत से मुलाकात की थी, उनकी पहचान जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले उसके कमरे में कौन-कौन आया था।
जानकारी के अनुसार रजत ने 2 नवंबर को होटल में कमरा बुक किया था और तीन दिनों से वहीं ठहरा हुआ था। रूम का किराया 3 हजार रुपये प्रति दिन था। पुलिस ने कहा कि रजत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधियों की भी जांच की जाएगी, ताकि यह समझा जा सके कि मौत से पहले वह किससे संपर्क में था और किससे बातचीत हुई थी।
रजत के चाचा इंद्रपाल सिंह ने इस घटना के पीछे एक बड़ा आरोप लगाया है। उनके अनुसार, एक लड़की रजत को लंबे समय से मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम तक उनसे रजत की बातचीत हुई थी और वह बिल्कुल सामान्य था। परिवार का कहना है कि बेटा इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। अब वे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल सामने आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे सच्चाई का खुलासा होने की उम्मीद है।
इंदिरापुरम पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, डिजिटल जांच और होटल फुटेज से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि घटना अप्राकृतिक मौत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। पुलिस के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और होटल विज़िटर्स की पहचान के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि रजत की मौत आत्महत्या थी, उकसावे का मामला था या कुछ और।
