गाजियाबाद होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंदे पर लटका मिला; दोस्तों संग रातभर की पार्टी, चाचा बोले- एक लड़की लगातार टॉर्चर…

पुलिस जांच में सामने आया है कि रजत ने मौत से कुछ घंटे पहले अपने चार दोस्तों के साथ कमरे में रातभर पार्टी की थी। कमरे से शराब की बोतल, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यह भी जांच हो रही है कि वह नशे का आदी था या नहीं। एसएचओ रविंद्र गौतम ने बताया कि मंगलवार देर रात जिन दोस्तों ने रजत से मुलाकात की थी, उनकी पहचान जुटाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले उसके कमरे में कौन-कौन आया था।