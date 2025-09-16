UP Rains: यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले कल झमाझम बारिश,16 जिलों में मूसलाधार बारिश 24 जिलों में येलो अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब विदाई की ओर है। लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का आखिरी दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिलेगी। वहीं आम लोगों को भी उमस और गर्मी से निजात मिलने वाली है।