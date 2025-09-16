UP Rains: यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले कल झमाझम बारिश,16 जिलों में मूसलाधार बारिश 24 जिलों में येलो अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब विदाई की ओर है। लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का आखिरी दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिलेगी। वहीं आम लोगों को भी उमस और गर्मी से निजात मिलने वाली है।
UP Rains: यूपी में मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर समेत आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में भी तेज बारिश की संभावना है।