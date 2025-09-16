Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

UP Rains: यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले कल झमाझम बारिश,16 जिलों में मूसलाधार बारिश 24 जिलों में येलो अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून विदाई से पहले तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर कल भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

गाज़ियाबाद

Mahendra Tiwari

Sep 16, 2025

Up Rains
प्रेस वार्ता करते अपर पुलिस अधीक्षक फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब विदाई की ओर है। लेकिन इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का आखिरी दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से जहां किसानों को राहत मिलेगी। वहीं आम लोगों को भी उमस और गर्मी से निजात मिलने वाली है।

UP Rains: यूपी में मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर समेत आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

येलो अलर्ट वाले जिले

इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में भी तेज बारिश की संभावना है।

Updated on:

16 Sept 2025 09:25 pm

Published on:

16 Sept 2025 09:24 pm

