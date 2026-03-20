बहन का दुपट्टा खींचा…उसी दिन पैदा हुआ दरिंदा, पहले थूककर चटवाया फिर दोनों को मार डाला

कहानी की शुरुआत 1982 से होती है। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद के मेवला-भट्टी गांव का महेंद्र सिंह गुर्जर… जिसे लोग महेंद्र फौजी कहते थे। आर्मी से रिटायर, गुस्से में तेज और इगो में खतरनाक। एक दिन उसकी बहन रोती हुई घर आई। रोते हुए देखकर महेंद्र ने पूछा तो बताया कि रास्ते दो लड़कों ने पहले मजाक में बोला कि छू लूं। मना करने पर कहा कि ना सुनना हमें पसंद नहीं और दुपट्टा खींचा। फौजी ने सिर्फ सुना…और फैसला कर लिया। कुछ ही देर में वो अपने दोस्त सतबीर के साथ उन लड़कों के घर पहुंचा। पहले बेरहमी से पीटा… फिर जमीन पर थूक चटवाया। दोनों गिड़गिड़ाने लगे नहीं भाईसाब, मत मारो… गलती हो गई हमसे। ये सुनते ही महेंद्र हसने लगा और फिर बोला …मुझे भी ना सुनना पसंद नहीं है। इसके बाद दोनों को गोली मार दी। इतना ही नहीं, उनकी मां को भी गोली मार दी।उस दिन तीन हत्याएं हुईं…और उसी दिन पैदा हुआ एक खूंखार अपराधी।