Ghazipur News: “मृत पत्नी” मिली प्रेमी के साथ, पति और परिवार जाने वाला था जेल,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

जानकारी के अनुसार, सादात थाना क्षेत्र के बरहपार भोजूराय गांव की निवासी राजवंती देवी ने 3 अक्टूबर को पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी रुचि की हत्या कर शव छिपा दिया गया है। इस शिकायत पर पुलिस ने रुचि के पति राजेंद्र कुमार (निवासी हथौड़ा गांव, थाना खानपुर) समेत छह ससुरालजनों के खिलाफ दहेज हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।