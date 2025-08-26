Patrika LogoSwitch to English

गाजीपुर

Ghazipur News: सुभासपा विधायक बेदिराम से उलझने वाले डॉक्टर पर गाजीपुर DM ने दिए कार्रवाई के आदेश

जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में निरीक्षण के दौरान सुभासपा विधायक बेदी राम और केंद्र के अधीक्षक डॉ. योगेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस होती दिखाई दे रही है।

गाजीपुर

Abhishek Singh

Aug 26, 2025

Ghazipur news
Ghazipur news

Ghazipur News: गाजीपुर जिले के जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में निरीक्षण के दौरान सुभासपा विधायक बेदी राम और केंद्र के अधीक्षक डॉ. योगेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस होती दिखाई दे रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद गाजीपुर के जिलाधिकारी (DM) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को डॉ. यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, विधायक बेदी राम ने केंद्र पर कुप्रबंधन, साफ-सफाई में लापरवाही और मरीजों को बाहर से दवाइयां व जांच कराने के लिए मजबूर किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अधीक्षक पर समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुसार काम करने का भी आरोप लगाया।

उल्लेखनीय है कि सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) भाजपा की सहयोगी है और इसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

Published on:

26 Aug 2025 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: सुभासपा विधायक बेदिराम से उलझने वाले डॉक्टर पर गाजीपुर DM ने दिए कार्रवाई के आदेश

