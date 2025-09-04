Ghazipur News: प्रेमिका से मिलने 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने करा दी शादी

Ghazipur News: गाजीपुर जिले के बिरनो थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर रात पहुंचे प्रेमी को स्वजन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला जंगीपुर थाना क्षेत्र के एक युवक और बिरनो की युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। गुरुवार को थाने पर पंचायत के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी गई। हालांकि युवती की विदाई रीति-रिवाज से दो माह बाद होगी।
जानकारी के मुताबिक, जंगीपुर थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक कुमार (काल्पनिक नाम) का रिश्तेदारी में बिरनो आना-जाना होता था। इसी दौरान उसका परिचय पड़ोस की युवती सुमन (काल्पनिक नाम) से हुआ और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।
बुधवार की रात युवती के बुलाने पर अभिषेक शराब के नशे में करीब 15 किमी पैदल चलकर उसके गांव पहुंचा। गांव में कुत्तों के डर से वह खेतों के रास्ते से होकर युवती के दरवाजे तक पहुंचा। घरवालों को शक हुआ तो टॉर्च की रोशनी में पहचान कर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
अगले दिन थाने पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत हुई। बातचीत के बाद दोनों एक-दूसरे के साथ रहने पर सहमत हो गए। इसके बाद दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी गई। पंचायत ने तय किया कि युवती की विदाई दो माह बाद परंपरागत तरीके से होगी।