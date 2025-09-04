Ghazipur News: प्रेमिका से मिलने 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने करा दी शादी

Ghazipur News: गाजीपुर जिले के बिरनो थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की देर रात पहुंचे प्रेमी को स्वजन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला जंगीपुर थाना क्षेत्र के एक युवक और बिरनो की युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। गुरुवार को थाने पर पंचायत के बाद दोनों की कोर्ट मैरिज करा दी गई। हालांकि युवती की विदाई रीति-रिवाज से दो माह बाद होगी।