Ghazipur News: गोलियों की तड़तड़ाहट से मची सनसनी, युवक को घेर कर मारी गईं गोलियां



घायल पारस ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश है। करीब आठ महीने पहले एक बारात में बाइक चोरी के मामले में आरोपी मनीष यादव का नाम सामने आया था। पारस ने उसे चोरी करते देखा था। उसी बात को लेकर मनीष यादव बार-बार समझौते का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर गुरुवार सुबह मनीष यादव, गोलू और उनके छह–सात साथियों ने पारस को घेरकर गोली मार दी और डंडों से पिटाई की।