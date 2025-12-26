यूपी की मतदाता सूची से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, जानिए कब आएगी नई वोटर लिस्ट, पढे SIR की पूरी अपडेट

गौरतलब है कि 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार बढ़ाकर 26 दिसंबर की गई थी। इस दौरान चुनाव आयोग ने दो हफ्तों में उन मतदाताओं की पहचान का विशेष अभियान चलाया, जो स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट या अनुपस्थित श्रेणी में आ रहे थे। सभी जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को बूथवार सूची सौंपकर घर-घर सत्यापन कराया गया। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। 11 दिसंबर को हटाए जाने वाले मतदाताओं की संख्या 2.96 करोड़ थी। जिनमें से करीब सात लाख मतदाताओं का सत्यापन कर उन्हें सूची में बनाए रखा गया।