यूपी में 2536 मुख्य सेविकाओं को मिला नियुक्ति पत्र, इस जिले की 37 बेटियों का हुआ चयन

गोंडा के इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकित जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंच पर विधायक करनैलगंज अजय सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे, विधायक गौरा प्रभात वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और चयनित महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। नियुक्ति पत्र पाकर महिलाओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इस अवसर पर करनैलगंज विधायक अजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार की भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से की गई हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बिना तथ्यों के सरकार पर सवाल उठाने की आदत है। यूरिया खाद की उपलब्धता पर दिए गए अखिलेश के बयान को खारिज करते हुए अजय सिंह ने कहा कि प्रदेशभर में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध है। विपक्ष सिर्फ मुद्दा तलाशने में लगा रहता है।