अपर्णा यादव का सपा नेता पर पलटवार, बोलीं—‘यह उनकी मानसिकता दिखाता है’, लव जिहाद और SIR पर दिया बड़ा बयान

लव जिहाद से जुड़े सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह कोई एक-दो घटनाओं तक सीमित मामला नहीं है। बल्कि इसके पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में शामिल युवक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह कोई एक जगह का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे मामलों पर सख्ती से काम करना चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि SIR बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो गलत है।