अपर्णा यादव का सपा नेता पर पलटवार, बोलीं—‘यह उनकी मानसिकता दिखाता है’, लव जिहाद और SIR पर दिया बड़ा बयान

बीजेपी नेता अर्पणा यादव फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में चल रही राष्ट्रकथा में भाजपा नेता अपर्णा यादव शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राज किशोर यादव के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। और इसे उनकी सोच और मानसिकता का प्रतिबिंब बताया।
गोंडा जिले के नंदिनी निकेतन में आयोजित राष्ट्रकथा के मंच से अपर्णा यादव ने कहा कि “मैं यादव हूं और हिंदू हूं, और मुझे इस पर गर्व है।” उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर अपमानजनक बयान देने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। इससे आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचता है।
लव जिहाद से जुड़े सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह कोई एक-दो घटनाओं तक सीमित मामला नहीं है। बल्कि इसके पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में शामिल युवक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह कोई एक जगह का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे मामलों पर सख्ती से काम करना चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि SIR बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो गलत है।
राष्ट्रकथा को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचता है। और सामाजिक एकता मजबूत होती है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रकथा जैसे कार्यक्रम समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
