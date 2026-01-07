7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

अपर्णा यादव का सपा नेता पर पलटवार, बोलीं—‘यह उनकी मानसिकता दिखाता है’, लव जिहाद और SIR पर दिया बड़ा बयान

राष्ट्रकथा में भाजपा नेता अपर्णा यादव शामिल हुईं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा नेता के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि “मैं यादव हूं और हिंदू हूं। मुझे इस पर गर्व है। वह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। SIR और लव जिहाद जैसे मामलों पर बड़ा बयान दिया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 07, 2026

बीजेपी नेता अर्पणा यादव फोटो सोर्स पत्रिका

बीजेपी नेता अर्पणा यादव फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में चल रही राष्ट्रकथा में भाजपा नेता अपर्णा यादव शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राज किशोर यादव के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। और इसे उनकी सोच और मानसिकता का प्रतिबिंब बताया।

गोंडा जिले के नंदिनी निकेतन में आयोजित राष्ट्रकथा के मंच से अपर्णा यादव ने कहा कि “मैं यादव हूं और हिंदू हूं, और मुझे इस पर गर्व है।” उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर अपमानजनक बयान देने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। इससे आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचता है।

लव जिहाद एक दो घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह

लव जिहाद से जुड़े सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि यह कोई एक-दो घटनाओं तक सीमित मामला नहीं है। बल्कि इसके पीछे एक संगठित रैकेट काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में शामिल युवक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह कोई एक जगह का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसे मामलों पर सख्ती से काम करना चाहिए। ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि SIR बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो गलत है।

ऐसे आयोजन से समाज की एकता मजबूत होती

राष्ट्रकथा को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचता है। और सामाजिक एकता मजबूत होती है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रकथा जैसे कार्यक्रम समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / अपर्णा यादव का सपा नेता पर पलटवार, बोलीं—‘यह उनकी मानसिकता दिखाता है’, लव जिहाद और SIR पर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पनीर को बाय…बाय, बृजभूषण की राष्ट्रकथा के भंडारे में बनेगा ‘निमोना और सगपहिता’

गोंडा

जगतगुरु परमहंस दास का विवादित बयान— शाहरुख खान पर जासूसी के आरोप, पाकिस्तान-बांग्लादेश से जोड़ा नाम

जगद्गुरु परमहंस दास फोटो सोर्स ANI
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्र कथा महोत्सव में नन्हे मदन मोहन ने गुल्लक दान कर कहा-हमें भी सांसद बनना है

राष्ट्र कथा महोत्सव में मासूम सपनों की बड़ी उड़ान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
गोंडा

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, पांच इंस्पेक्टर सहित 13 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल सोर्स पत्रिका
गोंडा

अखिलेश पर रमापति राम त्रिपाठी का तंज—‘वो साफ हैं और साफ हो जाएंगे, पंकज चौधरी के बयान को लेकर कह दी ये बात

रमापति राम त्रिपाठी फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.