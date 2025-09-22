Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

सड़क दुर्घटना में घायल सिपाही की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत, पुलिस विभाग में दौड़ी शोक की लहर

सड़क दुर्घटना में घायल हुए मुख्य आरक्षी की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। घायल सिपाही गोंडा के नवाबगंज थाने में बीते एक वर्षों से तैनात था।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 22, 2025

Gonda
योगेंद्र यादव फोटो सोर्स विभाग

गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में तैनात मुख्य आरक्षी योगेंद्र नाथ यादव की मौत ने पुलिस महकमे के साथ-साथ उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। 17 सितंबर को जब वे अपने साथी मुख्य आरक्षी अभिषेक सिंह के साथ एक अभियुक्त की तलाश में निकले थे। तब उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सफर उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

गोंडा जिले के कटरा रेलवे क्रॉसिंग के पास सामने से आ रही तेज़ रफ़्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों ज़मीन पर जा गिरे। हादसे में योगेंद्र नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल उन्हें लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में भर्ती कराया गया। जहां कई दिनों तक उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन जीवन और मृत्यु की जंग लड़ते हुए आखिरकार सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। योगेंद्र नाथ यादव अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। साथी पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे हमेशा ड्यूटी को प्राथमिकता देते थे। अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे। उनकी असमय मौत ने परिवार से पिता समान सहारा और महकमे से एक कर्मठ प्रहरी छीन लिया।
इस दुखद घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। अधिकारियों और सहकर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को संबल देने की प्रार्थना की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 04:58 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सड़क दुर्घटना में घायल सिपाही की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत, पुलिस विभाग में दौड़ी शोक की लहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.