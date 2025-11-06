नाव पलटने से मां बेटी की मौत, कई घंटे बाद परिजनों को हुई जानकारी, गांव में पसरा मातम परिजन रो रो कर बेहाल

दरअसल 45 वर्षीय उर्मिला और उनकी 15 वर्षीय बेटी नंदिनी कपूरपुर गांव के गोड़ियन पुरवा की रहने वाली थीं। दोनों खेती के काम से नदी के उसे पर जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार, नदी पार करने के लिए लोग अक्सर नाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार यह सफर दोनों के लिए आखिरी साबित हुआ। बुधवार की दोपहर करीब 11 बजे तक जब उर्मिला और नंदिनी घर नहीं लौटीं। तो परिवार में बेचैनी फैल गई। घर के बच्चों के रोने और चिंता जताने पर परिजन उन्हें खोजते हुए नदी किनारे पहुंचे। तभी नदी में उतराते हुए दो शव दिखाई दिए। जिन्हें देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में मातम छा गया। सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।