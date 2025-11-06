Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

नाव पलटने से मां बेटी की मौत, कई घंटे बाद परिजनों को हुई जानकारी, गांव में पसरा मातम परिजन रो रो कर बेहाल

टेढ़ी नदी पार करते वक्त मां-बेटी की नाव अचानक पलट गई। जिससे दोनों की डूबकर मौत हो गई। नदी में उतराता शव मिलने पर गांव में मातम पसर गया। हादसे की खबर सुनते ही परिजन बेसुध हो गए।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 06, 2025

Gonda

घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया। टेढ़ी नदी को पार करते समय एक नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। जिसमें सवार मां-बेटी की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई।

दरअसल 45 वर्षीय उर्मिला और उनकी 15 वर्षीय बेटी नंदिनी कपूरपुर गांव के गोड़ियन पुरवा की रहने वाली थीं। दोनों खेती के काम से नदी के उसे पर जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार, नदी पार करने के लिए लोग अक्सर नाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार यह सफर दोनों के लिए आखिरी साबित हुआ। बुधवार की दोपहर करीब 11 बजे तक जब उर्मिला और नंदिनी घर नहीं लौटीं। तो परिवार में बेचैनी फैल गई। घर के बच्चों के रोने और चिंता जताने पर परिजन उन्हें खोजते हुए नदी किनारे पहुंचे। तभी नदी में उतराते हुए दो शव दिखाई दिए। जिन्हें देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में मातम छा गया। सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ग्रामीण बोले नदी पार करना रोज का काम लेकिन ऐसा हादसा पहली बार हुआ

गांव के लोगों का कहना है कि नदी पार करना उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन ऐसा भयावह हादसा पहले कभी नहीं हुआ। इस त्रासदी ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया। बल्कि पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। हर किसी की जुबान पर अब एक ही सवाल है। अगर नाव पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते। तो शायद आज मां-बेटी जिंदा होतीं।

पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए एटीएम ने दिए निर्देश

एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि मां-बेटी अपने ही नाव से नदी पार कर रही थीं। इसी दौरान नाव पलट गई। जिससे दोनों डूब गई। बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने बताया कि परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है।

Published on:

06 Nov 2025 07:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नाव पलटने से मां बेटी की मौत, कई घंटे बाद परिजनों को हुई जानकारी, गांव में पसरा मातम परिजन रो रो कर बेहाल

गोंडा

उत्तर प्रदेश

