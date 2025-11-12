चलती स्कूल की वैन बनी आग का गोला, चालक और बच्चों ने कूद कर बचाई जान

जानकारी के मुताबिक, मारुति ओमनी वैन सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों को लेकर घर की ओर जा रही थी। तभी अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें फैल गईं। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वैन को सड़क किनारे रोका और बच्चों को एक-एक कर बाहर निकाल दिया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ड्राइवर ने खुद भी कूदकर जान बचाई। वैन को किनारे लगाते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी वैन जलकर राख हो गई।