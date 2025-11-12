Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

चलती स्कूल की वैन बनी आग का गोला, चालक और बच्चों ने कूद कर बचाई जान

स्कूल से लौट रही वैन अचानक धधक उठी, लपटें देखकर बच्चों में मचा हड़कंप। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। लेकिन वैन कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 12, 2025

Gonda

वैन में लगी आग फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बनघुसरा गांव के पास गोंडा-अयोध्या मार्ग पर एक स्कूली वैन में अचानक आग लग गई। वैन में सवार 10 बच्चों और ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। गनीमत रही कि ड्राइवर की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। वरना परिणाम भयावह हो सकते थे।

जानकारी के मुताबिक, मारुति ओमनी वैन सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों को लेकर घर की ओर जा रही थी। तभी अचानक इंजन के पास से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें फैल गईं। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वैन को सड़क किनारे रोका और बच्चों को एक-एक कर बाहर निकाल दिया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ड्राइवर ने खुद भी कूदकर जान बचाई। वैन को किनारे लगाते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी वैन जलकर राख हो गई।

वैन में गैस सिलेंडर रखा था, गैस के लीक होने से लगी आग

आसपास के लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वैन में गैस सिलेंडर रखा था। सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण यह आग लगी।

घटनाक्रम की जांच में जुटा प्रशासन

हैरानी की बात यह भी सामने आई कि जिस वैन से बच्चों को लाया-ले जाया जा रहा था। उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था। बावजूद इसके सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर उसका संचालन जारी रखा था। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है। स्कूल प्रबंधन से जवाब-तलब की तैयारी कर रहा है। स्थानीय लोग इसे स्कूल की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं।

इस संबंध में थानाध्यक्ष वजीरगंज ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। वैन पूरी तरह जल गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैन का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है। फिलहाल जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं। उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

12 Nov 2025 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / चलती स्कूल की वैन बनी आग का गोला, चालक और बच्चों ने कूद कर बचाई जान

गोंडा

उत्तर प्रदेश

