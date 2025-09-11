चौकीदार के घर चोर ने डाली चिट्ठी, कहा गांव में चोरी करके रहेंगे, कब तक जागोगे?

गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के गौरा बुजुर्ग काली माई मजरे बगिया गांव का है। चौकीदार रामवीर की पत्नी प्रेम देवी ने बताया कि बुधवार रात भोजन के बाद वह पानी लेने घर के पिछले दरवाजे पर गईं। तभी वहां एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा मिला। खोलकर देखा तो उसमें धमकी भरे शब्द लिखे थे। चोर ने लिखा था – चाहे जितनी रखवाली कर लो, चोरी करके रहेंगे। जैसे ही यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर पहुंची। मामला वायरल हो गया। लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई इसे पुरानी फिल्मों का सीन बता रहा है। तो कोई गांव वालों को डराने के लिए किया गया मजाक मान रहा है।