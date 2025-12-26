प्रेमी- प्रेमिका का आत्महत्या से पहले भावुक संदेश… हम दोनों मरने जा रहे…खुद सुन लीजिए दोनों ने क्या कहा?

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव में बुधवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई। जब प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया। अलग-अलग जगहों पर प्रेमी और प्रेमिका के शव मिलने से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसर गया। जानकारी के अनुसार, बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय लक्ष्मी मौर्या और गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय नीरज मौर्या के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है। कि किसी वजह से दोनों तनाव में थे। इसी तनाव के चलते दोनों ने अपनी-अपनी जान देने का खौफनाक कदम उठा लिया।