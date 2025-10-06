लूट के विरोध पर महिला की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी, शरीर पर चोट के निशान कुछ और कर रहे इशारा

मृतका के बेटे सदानंद ने बताया कि उनकी मां रोज की तरह शौच के लिए खेत की ओर गई थीं। जब देर तक नहीं लौटीं तो छोटे भाई ने जाकर देखा तो वे सड़क किनारे बेसुध पड़ी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। नाक में पहनी सुराही भी गायब थी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने लूट के दौरान ही उनकी हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही करनैलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस दोनों पहलुओं लूट और हत्या को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं। गांव में दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।