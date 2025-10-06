Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

लूट के विरोध पर महिला की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी, शरीर पर चोट के निशान कुछ और कर रहे इशारा

गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र में सुबह शौच के लिए गई बुजुर्ग महिला की लूट के विरोध पर सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। बदमाश सोने का आभूषण लूट ले गए। महिला का शव सड़क किनारे मिला। तो गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 06, 2025

Gonda

घटना के बाद घर पर जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के नचनी करुआ गांव में सोमवार की सुबह तड़के बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला सुबह शौच के लिए घर से निकली थी। इस दौरान बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर नाक में पहना सोने का आभूषण छीन लिया। विरोध करने पर उसके सिर पर वार कर दिया। घायल अवस्था में सड़क किनारे गिरी महिला को देखकर ग्रामीणों ने परिवार को सूचना दी। परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

मृतका के बेटे सदानंद ने बताया कि उनकी मां रोज की तरह शौच के लिए खेत की ओर गई थीं। जब देर तक नहीं लौटीं तो छोटे भाई ने जाकर देखा तो वे सड़क किनारे बेसुध पड़ी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। नाक में पहनी सुराही भी गायब थी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने लूट के दौरान ही उनकी हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही करनैलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस दोनों पहलुओं लूट और हत्या को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं। गांव में दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

प्रभारी निरीक्षक बोले- घटना की हर एंगल से की जा रही जांच

प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज ने बताया कि अभी प्रारंभिक जांच में प्रकरण दुर्घटना का लग रहा है। फिलहाल उन लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है। उस हिसाब से पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच की जा रही है। महिला के शरीर पर जिस तरह से छोटे आई हैं। वह दुर्घटना ही लग रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने निकल कर आते हैं। उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 03:22 pm

Published on:

06 Oct 2025 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / लूट के विरोध पर महिला की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी, शरीर पर चोट के निशान कुछ और कर रहे इशारा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विद्युत पोल के नीचे मिला युवक का झुलसा शव, पास में रस्सा, प्लास और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण ने बढ़ाई रहस्य की गुत्थी

Gonda
गोंडा

तीन महीने बाद बड़ा झटका! यूपी में 7095 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द, अब लौटना होगा पुराने स्कूल

Gonda
गोंडा

सनातन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा- गोंडा में गरजे महंत मिथिलेश नाथ योगी

Gonda
गोंडा

ठांय…ठांय…ठांय…भुगत मुझे मना करने का अंजाम, गोली मारकर छीन लिया विकलांग पिता का सहारा

gonda
गोंडा

प्रशासन की नई पहल, अब प्रत्येक सोमवार को महिलाओं और बच्चों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.