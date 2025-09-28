झाड़ियां में मिला महिला का शव, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, घटना के बाद से सौतन लापता

परिजनों ने बताया कि राजकुमारी की शादी खुरभुर से हुई थी, लेकिन उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। पहली पत्नी राजकुमारी गांव में ही अपने चार बच्चों – बेटे राजा (15), राज (11), राजकुमार (9) और बेटी लक्ष्मी (5) के साथ रहती थीं। इनकी देखरेख बड़े भाई गंगाराम करते थे। वहीं, खुरभुर अपनी दूसरी पत्नी चंचल के साथ दिल्ली में रह रहा था। बीते 22 सितंबर को खुरभुर और चंचल एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने गांव आए थे। कुछ दिन बाद खुरभुर वापस दिल्ली लौट गया। लेकिन चंचल यहीं रुक गई। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम पांच बजे राजकुमारी अचानक घर से गायब हो गईं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह गंगाराम पुलिस को सूचना देने जा रहे थे। तभी झाड़ियों में शव मिलने की खबर मिली। इसी बीच चंचल भी लापता हो गई।