Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

झाड़ियां में मिला महिला का शव, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, घटना के बाद से सौतन लापता

गोंडा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 40 वर्षीय महिला राजकुमारी का शव घर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में मिला। गले व चेहरे पर चोटों के निशान थे। घटना के बाद से पति की दूसरी पत्नी चंचल गायब है। पुलिस शक के आधार पर उसकी तलाश कर रही है।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 28, 2025

Gonda

घटना के बाद जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गुलामपुरवा चौदहा मेटुकहा गांव में शुक्रवार को 40 वर्षीय महिला राजकुमारी का घर से थोड़ी दूर पर झाड़ियां में शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से मृतका का मोबाइल फोन और टूटी हुई चूड़ियां बरामद की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। घटना के बाद से मृतका की सौतन लापता है। पुलिस अब सौतन की तलाश में जुट गई है।

परिजनों ने बताया कि राजकुमारी की शादी खुरभुर से हुई थी, लेकिन उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। पहली पत्नी राजकुमारी गांव में ही अपने चार बच्चों – बेटे राजा (15), राज (11), राजकुमार (9) और बेटी लक्ष्मी (5) के साथ रहती थीं। इनकी देखरेख बड़े भाई गंगाराम करते थे। वहीं, खुरभुर अपनी दूसरी पत्नी चंचल के साथ दिल्ली में रह रहा था। बीते 22 सितंबर को खुरभुर और चंचल एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने गांव आए थे। कुछ दिन बाद खुरभुर वापस दिल्ली लौट गया। लेकिन चंचल यहीं रुक गई। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम पांच बजे राजकुमारी अचानक घर से गायब हो गईं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह गंगाराम पुलिस को सूचना देने जा रहे थे। तभी झाड़ियों में शव मिलने की खबर मिली। इसी बीच चंचल भी लापता हो गई।

मृतका और सौतन के बीच अक्सर विवाद होता रहता था

गांव के लोगों ने बताया कि राजकुमारी और चंचल के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। जांच में यह भी सामने आया है कि खुरभुर पहली पत्नी और बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। दूसरी पत्नी चंचल से उसकी एक साल की बेटी भी है।

एएसपी बोले- सौतन की तलाश की जा रही

सूचना पर सीओ करनैलगंज अभिषेक दावाच्या और इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह टीम के साथ पहुंचे और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए। एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। लापता चंचल की खोज की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 09:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / झाड़ियां में मिला महिला का शव, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, घटना के बाद से सौतन लापता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षिका के अपहरण का खुला राज, पुलिस ने किया बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में बताई ऐसी बात दंग रह गई पुलिस

Gonda
गोंडा

“आई लव मोहम्मद’ नारे पर बृजभूषण का बड़ा बयान, सीएम योगी की बात का किया समर्थन”

Brijbhushan
गोंडा

नौकरी का झांसा देकर मौत के मुंह में धकेला? युवक का शव मिलने से हड़कंप, बुझ गया घर का चिराग

Gonda
गोंडा

UP Rains: मानसून की विदाई से पहले तूफानी बारिश, इन जिलों में अलर्ट, जाने अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

Gonda
गोंडा

बैंक जाने निकली शिक्षिका रहस्यमयी ढंग से गायब, फोटो और धमकी भरे मैसेज से मचा हड़कंप

Gonda news
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.