झाड़ियां में मिला महिला का शव, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया, घटना के बाद से सौतन लापता

घटना के बाद जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के गुलामपुरवा चौदहा मेटुकहा गांव में शुक्रवार को 40 वर्षीय महिला राजकुमारी का घर से थोड़ी दूर पर झाड़ियां में शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से मृतका का मोबाइल फोन और टूटी हुई चूड़ियां बरामद की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। घटना के बाद से मृतका की सौतन लापता है। पुलिस अब सौतन की तलाश में जुट गई है।
परिजनों ने बताया कि राजकुमारी की शादी खुरभुर से हुई थी, लेकिन उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। पहली पत्नी राजकुमारी गांव में ही अपने चार बच्चों – बेटे राजा (15), राज (11), राजकुमार (9) और बेटी लक्ष्मी (5) के साथ रहती थीं। इनकी देखरेख बड़े भाई गंगाराम करते थे। वहीं, खुरभुर अपनी दूसरी पत्नी चंचल के साथ दिल्ली में रह रहा था। बीते 22 सितंबर को खुरभुर और चंचल एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने गांव आए थे। कुछ दिन बाद खुरभुर वापस दिल्ली लौट गया। लेकिन चंचल यहीं रुक गई। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम पांच बजे राजकुमारी अचानक घर से गायब हो गईं। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह गंगाराम पुलिस को सूचना देने जा रहे थे। तभी झाड़ियों में शव मिलने की खबर मिली। इसी बीच चंचल भी लापता हो गई।
गांव के लोगों ने बताया कि राजकुमारी और चंचल के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। जांच में यह भी सामने आया है कि खुरभुर पहली पत्नी और बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। दूसरी पत्नी चंचल से उसकी एक साल की बेटी भी है।
सूचना पर सीओ करनैलगंज अभिषेक दावाच्या और इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह टीम के साथ पहुंचे और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए। एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। लापता चंचल की खोज की जा रही है।
