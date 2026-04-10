गोंडा में हाई टेंशन तार गिरने से युवक की मौत, 10 साल से तार हटाने की गुहार लगा रहा था परिवार, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा-पिता का साया

रंजीत के पीछे उनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं। जिनके सिर से अब हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम पसरा है। हर आंख नम है। घटना के बाद रंजीत के भाई अमरजीत तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर बिजली विभाग के कई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है?