युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल; 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस वाहन का रास्ता रोककर नारेबाजी की और युवक को छुड़ाने में अड़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को मुक्त करा सकी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के रहने वाले रामस्वरूप में हुई। परिजनों के अनुसार रामस्वरूप मानसिक रूप से बीमार है। और उसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था। करीब दो महीने पहले वह घर से लापता हो गया था, तब से परिवार उसकी तलाश कर रहा था।