युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल; 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज

ग्रामीणों ने एक अर्धविक्षिप्त युवक को चोर समझकर बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150-200 ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 11, 2025

गोंडा
युवक को पुलिस ले जाती फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में पहुंचे एक अर्धविक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट दिया। इस दौरान मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के मधईजोत गांव के मजरे विशुनपुर संगम की है। देर रात गांव में घूमते हुए युवक को ग्रामीणों ने संदिग्ध मान लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और लोगों ने युवक को पकड़कर सीमेंटेड बिजली पोल से बांध दिया। फिर जमकर मारपीट करते हुए पूछताछ की गई। यही नहीं, वीडियो इंटरनेट पर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

गोंडा में भीषण हादसा, पोते का शव देख दादा बेहाल, माँ की आँखों के सामने छिन गई जिंदगी
गोंडा
Gonda

पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस वाहन का रास्ता रोककर नारेबाजी की और युवक को छुड़ाने में अड़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को मुक्त करा सकी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के रहने वाले रामस्वरूप में हुई। परिजनों के अनुसार रामस्वरूप मानसिक रूप से बीमार है। और उसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था। करीब दो महीने पहले वह घर से लापता हो गया था, तब से परिवार उसकी तलाश कर रहा था।

चचेरे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही युवक का चचेरा भाई मौके पर पहुंचा और थाने में तहरीर दी। शिकायत में 150–200 ग्रामीणों पर बंधक बनाने, मारपीट, पुलिस का विरोध करने और हंगामा करने जैसी गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए। इटियाथोक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपर पुलिस अधीक्षक बोले- मुकदमा दर्ज दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

11 Sept 2025 09:50 am

Published on:

11 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल; 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज

