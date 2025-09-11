युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल; 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में पहुंचे एक अर्धविक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट दिया। इस दौरान मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के मधईजोत गांव के मजरे विशुनपुर संगम की है। देर रात गांव में घूमते हुए युवक को ग्रामीणों ने संदिग्ध मान लिया। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और लोगों ने युवक को पकड़कर सीमेंटेड बिजली पोल से बांध दिया। फिर जमकर मारपीट करते हुए पूछताछ की गई। यही नहीं, वीडियो इंटरनेट पर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस वाहन का रास्ता रोककर नारेबाजी की और युवक को छुड़ाने में अड़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को मुक्त करा सकी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के रहने वाले रामस्वरूप में हुई। परिजनों के अनुसार रामस्वरूप मानसिक रूप से बीमार है। और उसका इलाज गोरखपुर में चल रहा था। करीब दो महीने पहले वह घर से लापता हो गया था, तब से परिवार उसकी तलाश कर रहा था।
घटना की जानकारी मिलते ही युवक का चचेरा भाई मौके पर पहुंचा और थाने में तहरीर दी। शिकायत में 150–200 ग्रामीणों पर बंधक बनाने, मारपीट, पुलिस का विरोध करने और हंगामा करने जैसी गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए। इटियाथोक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।