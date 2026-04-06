अखिलेश का वादा—सपा सरकार आई तो गोंडा में सभी खेलों का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे

अखिलेश यादव ने खासतौर पर टेनिस क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) जैसे कम ओवर वाले मैचों के कारण लोगों की रुचि टेनिस क्रिकेट की ओर तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए जरूरत पड़ी तो टेनिस क्रिकेट के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। इसे राज्य खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही इस खेल को बढ़ावा देने के लिए 100 से 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने की भी बात कही। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। 10 अप्रैल को होने वाले फाइनल में विजेता टीम को 3 लाख रुपये और उपविजेता टीम को डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को भी सम्मानित किया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को स्कूटी पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर आयोजित यह टूर्नामेंट युवाओं के लिए बड़ा मंच बनकर उभर रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक और खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति का कहना है कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी।