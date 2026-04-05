बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी बयानबाजी तेज, ममता पर तंज, पल्लवी पटेल को नसीहत… रामदेव के बयान पर बोले- बीजेपी सांसद

यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। आने वाले समय में जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे पर हार की झलक साफ दिखाई दे रही है। इसलिए वे सरकार और चुनाव आयोग पर बिना आधार के आरोप लगा रही हैं।