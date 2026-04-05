अल्ट्रासाउंड कराकर लौट रही महिला की मौत, युवक घायल, एक झटके में उजड़ गया परिवार



सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। और घायल दिलशाद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पहुंचाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार, सहाना की शादी करीब चार महीने पहले ही हुई थी। और वह तीन महीने की गर्भवती थी। इस हादसे ने एक साथ दो जिंदगियां छीन लीं, जिससे परिवार पूरी तरह टूट गया है। घर में खुशियों का माहौल कुछ ही महीनों में मातम में बदल गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है। पुलिस ने आरोपी ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।