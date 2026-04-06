गोंडा में छुट्टा जानवर से टकराई बाइक, जीजा की मौत, साला गंभीर रूप से घायल, परिजनों में मचा कोहराम

गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक हृदयविदारक हादसा हो गया। अमौठी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुशील पांडेय अपने 22 वर्षीय साले सचिन मिश्रा के साथ बाइक से अयोध्या के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जब उनकी बाइक धनईगंज बंधा के पास पहुंची। तभी अचानक सामने एक छुट्टा जानवर आ गया। तेज रफ्तार में होने के कारण बाइक सीधे जानवर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने हादसा देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को संभाला। आसपास के लोगों की मदद से एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया। लेकिन हालत नाजुक होने के चलते दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सुशील पांडेय को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सचिन मिश्रा का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।