तालाब में कमल गट्टा तोड़ने गए बुआ भतीजे की डूबकर मौत, एक झटके में बुझ गया घर का चिराग

मृतकों की पहचान 10 वर्षीय रवि कुमार और 15 वर्षीय राधिका के रूप में हुई है। दोनों बुआ-भतीजे बताये जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार, बुधवार दोपहर दोनों तालाब के किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कमलगट्टा तोड़ने के लिए तालाब में उतर गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों पानी में डूब गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। और उन्हें कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए। लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर काफी देर तक नहीं पहुंचे। जिससे बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं, स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का कहना है कि दोनों बच्चों को लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी।