पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, पांच इंस्पेक्टर का तबादला देखें लिस्ट, किसे कहां मिली तैनाती

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त- दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेर बदल किया गया है। इनमें मनकापुर के प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक का प्रभार छिन गया है। इन्हें अपराध शाखा में तैनाती दी गई है। जबकि धानेपुर के प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह को मनकापुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इंस्पेक्टर यशवंत कुमार सिंह को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज तथा थानाध्यक्ष कौड़िया अरविंद कुमार सिंह को धानेपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। धानेपुर में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक को गोविंद कुमार को थानाध्यक्ष कौड़िया बनाया गया है।