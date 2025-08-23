UP एक अस्पताल द्वारा महिला अंडाणु खरीदे जाने को लेकर, बड़ा खुलासा जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल विवादों में घिर गया है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में दलालों के जरिए महिलाओं के अंडाणु पैसों के बदले खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। जो इस गैरकानूनी गतिविधि को साबित करते हैं। अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीकी बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी शिकायत में कहा है कि यह मामला सहायक प्रजनन तकनीकी विनियमन अधिनियम 2021 का खुला उल्लंघन है। कानून के मुताबिक, कोई भी अस्पताल बिना पंजीकरण और तय प्रक्रिया के तहत इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने याद दिलाया कि इस अधिनियम की धारा 32, 33 और 34 में ऐसे अपराध के लिए गंभीर सजा और दंड का प्रावधान है।