‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान: पोस्टर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन…

एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को तकलीफ नहीं है। क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? अगर मंशा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की है, किसी को नीचा दिखाने की है, तो भाजपा की सरकार में ये चलने वाला नहीं है।' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने से खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।