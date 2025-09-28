Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…

फतेहपुर जिले में एक पति ने अपनी पत्नी से अजीबोगरीब फरमाइश कर दी। पति ने पत्नी से कहा कि तुम पूरा दिन घऱ पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ और पैसे कमाओ। पत्नी ने जब ऐसा करने से मना किया तो पति ने उसे घर से निकाल दिया।

2 min read

फतेहपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 28, 2025

फतेहपुर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से बेघर कर दिया क्योंकि उसने घर बैठे इंस्टाग्राम रील बनाकर पैसे कमाने से साफ मना कर दिया था। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी को तीन दिनों तक अपने ही घर के बाहर धरना देना पड़ा। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा और महिला को घर में प्रवेश मिला।

मामला फतेहपुर के शकुन नगर मोहल्ले का है। दीपिका नाम की इस महिला की शादी 22 नवंबर 2024 को हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। दीपिका के पिता संतोष कुमार तिवारी ने बताया, 'हमने बेटी की शादी नौबस्ता रोड के पास खागा गांव के एक परिवार में की थी। दामाद लगातार बेटी को मजबूर कर रहा था कि वह घर पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाए और पैसे कमाकर उसे दे। वह कहता था, 'आजकल सभी महिलाएं घर बैठे रील बनाकर कमाई करती हैं। पैसा कमाओगी तभी घर में रहोगी।' जब दीपिका ने इससे इनकार किया, तो गुस्साए पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।'

3 दिन तक पत्नी ने दिया धरना

तीन दिनों तक घर के बाहर धरना देने वाली दीपिका ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा, 'मेरा पति चाहता था कि मैं रील बनाकर पैसे कमाऊं और उसे दूं। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मना करने पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। तीन दिन तक मैं बाहर ही सोई रही।'

पुलिस ने पति को समझाया

जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तो कोतवाल टीके राय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया। उन्होंने पति और परिवार वालों को काफी समझाया-बुझाया। कोतवाल ने बताया, 'सूचना मिलते ही हम टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों को कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में समझाया गया। आखिरकार, समझौते के बाद महिला को घर में प्रवेश कराया गया।'

ये भी पढ़ें

मैट्रिमोनियल साइट पर रिकॉर्ड किए वकील के अश्लील वीडियो…फिर ब्लैकमेलिंग, CEO पर किया केस, अब आया यह फैसला
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Police Transfer: यूपी के इस जिले में 45 उपनिरीक्षकों समेत 77 हेड कांस्टेबल और 114 आरक्षियों का बड़ा ट्रांसफर

up police transfer fatehpur 45 si 77 hc 114 constables
फतेहपुर

फतेहपुर से अपहरण, कौशांबी में गैंगरेप, बेचने की तैयारी, करा दिया धर्म परिवर्तन, 14 पर मुकदमा दर्ज

CG Rape Case: नाबालिग से दरिंदगी! झूठे बहाने से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
फतेहपुर

वृद्ध की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, बचाने दौड़े दो लोगों को किया घायल

Fatehpur
फतेहपुर

फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: उठो इस्लाम के शेरों…सोशल मीडिया पर पोस्ट, हिंदुओं ने किया कीर्तन का आह्वान, दो गिरफ्तार

फतेहपुर, फतेहपुर न्यूज, मकबरा, मकबरे पर बवाल, मकबरे पर कीर्तन का आह्वान, यूपी न्यूज, फेसबुक पोस्ट, यूपी टॉप न्यूज, Fatehpur, Fatehpur News, Tomb, ruckus at the tomb, call for kirtan at the tomb, UP News, Facebook post, UP Top News
फतेहपुर

UP Politics: समाजवादी पार्टी से इस बड़े नेता को दिखाया गया बाहर का रास्ता; जानिए क्या है वजह

Samajwadi Party
फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.