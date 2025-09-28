वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…

मामला फतेहपुर के शकुन नगर मोहल्ले का है। दीपिका नाम की इस महिला की शादी 22 नवंबर 2024 को हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। दीपिका के पिता संतोष कुमार तिवारी ने बताया, 'हमने बेटी की शादी नौबस्ता रोड के पास खागा गांव के एक परिवार में की थी। दामाद लगातार बेटी को मजबूर कर रहा था कि वह घर पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाए और पैसे कमाकर उसे दे। वह कहता था, 'आजकल सभी महिलाएं घर बैठे रील बनाकर कमाई करती हैं। पैसा कमाओगी तभी घर में रहोगी।' जब दीपिका ने इससे इनकार किया, तो गुस्साए पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।'