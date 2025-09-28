वाह रे जमाना! पति की फरमाइश, घर पर खाली बैठी रहती हो रील बनाओ, पैसे कमाओ, नहीं तो…

फतेहपुर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से बेघर कर दिया क्योंकि उसने घर बैठे इंस्टाग्राम रील बनाकर पैसे कमाने से साफ मना कर दिया था। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी को तीन दिनों तक अपने ही घर के बाहर धरना देना पड़ा। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा और महिला को घर में प्रवेश मिला।
मामला फतेहपुर के शकुन नगर मोहल्ले का है। दीपिका नाम की इस महिला की शादी 22 नवंबर 2024 को हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। दीपिका के पिता संतोष कुमार तिवारी ने बताया, 'हमने बेटी की शादी नौबस्ता रोड के पास खागा गांव के एक परिवार में की थी। दामाद लगातार बेटी को मजबूर कर रहा था कि वह घर पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाए और पैसे कमाकर उसे दे। वह कहता था, 'आजकल सभी महिलाएं घर बैठे रील बनाकर कमाई करती हैं। पैसा कमाओगी तभी घर में रहोगी।' जब दीपिका ने इससे इनकार किया, तो गुस्साए पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।'
तीन दिनों तक घर के बाहर धरना देने वाली दीपिका ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा, 'मेरा पति चाहता था कि मैं रील बनाकर पैसे कमाऊं और उसे दूं। मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मना करने पर उसने मुझे घर से निकाल दिया। तीन दिन तक मैं बाहर ही सोई रही।'
जब मामला पुलिस तक पहुंचा, तो कोतवाल टीके राय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया। उन्होंने पति और परिवार वालों को काफी समझाया-बुझाया। कोतवाल ने बताया, 'सूचना मिलते ही हम टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। परिवार के सदस्यों को कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में समझाया गया। आखिरकार, समझौते के बाद महिला को घर में प्रवेश कराया गया।'
