कांग्रेस पर बरसे बृजभूषण, ओवैसी के पूर्वज की बताई जाति… वंदे मातरम भारत नहीं तो क्या पाकिस्तान में गया जाएगा

बृजभूषण ने कहा कि वंदे मातरम से मुसलमानों को कभी आपत्ति नहीं रही। आज़ादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल थे। जिन्ना को छोड़कर किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अंग्रेजों ने भारत-पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटा, और जो मुसलमान भारत में रहे। उनमें से 80 प्रतिशत वे हैं। जो सदियों पहले धर्म परिवर्तन कर चुके थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को छोड़ देश में किसी को वंदे मातरम से समस्या नहीं है। केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं। जिन पर कांग्रेस की छाया पड़ी है। उन्होंने जोड़ा कि न राहुल गांधी और न ही विपक्ष जनता की भावनाओं के ठेकेदार हैं। बात अगर निकली तो दूर तक जाएगी। लेकिन कांग्रेस 75 वर्ष बाद भी अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं कर रही। वह खुद को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे उठाती रहती है।