“आई लव मोहम्मद’ नारे पर बृजभूषण का बड़ा बयान, सीएम योगी की बात का किया समर्थन”

गोंडा में आयोजित एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में शनिवार को पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद वह शहर स्थित गुरुद्वारा भी पहुंचे। जहां उन्होंने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।
इसी दौरान बरेली में चल रहे 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना किसी भी व्यक्ति के लिए असामान्य या आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सनातन धर्मावलंबी भगवान कृष्ण, राधा, राम, शिव या गुरु नानक को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं। उसी तरह मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना भी स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस नारे के बहाने समाज में जहर घोलने या दूसरे धर्म को अपमानित करने की कोशिश की गई। तो ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी समर्थन किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि "मौलाना यह भूल गए हैं कि वे उत्तर प्रदेश में हैं।" बृजभूषण ने कहा कि सीएम का रुख स्पष्ट है और राज्य सरकार हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
गोंडा में दिए गए इस बयान के बाद से ही क्षेत्र में लोगों के बीच उनकी टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। समर्थकों का कहना है कि उनके शब्द समाज को एकजुट करने और सौहार्द कायम रखने की दिशा में सकारात्मक संदेश देते हैं।