“आई लव मोहम्मद’ नारे पर बृजभूषण का बड़ा बयान, सीएम योगी की बात का किया समर्थन”

इसी दौरान बरेली में चल रहे 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना किसी भी व्यक्ति के लिए असामान्य या आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सनातन धर्मावलंबी भगवान कृष्ण, राधा, राम, शिव या गुरु नानक को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं। उसी तरह मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना भी स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस नारे के बहाने समाज में जहर घोलने या दूसरे धर्म को अपमानित करने की कोशिश की गई। तो ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।