Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

“आई लव मोहम्मद’ नारे पर बृजभूषण का बड़ा बयान, सीएम योगी की बात का किया समर्थन”

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर बड़ा बयान दिया। कहा- मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना गलत नहीं, जैसे कृष्ण-राम से प्रेम करते हैं वैसे ही उनसे भी किया जा सकता है। लेकिन समाज बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 27, 2025

Brijbhushan
बृजभूषण सिंह का माला पहनकर किया स्वागत फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा में आयोजित एक निजी प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में शनिवार को पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद वह शहर स्थित गुरुद्वारा भी पहुंचे। जहां उन्होंने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।

इसी दौरान बरेली में चल रहे 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना किसी भी व्यक्ति के लिए असामान्य या आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सनातन धर्मावलंबी भगवान कृष्ण, राधा, राम, शिव या गुरु नानक को श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं। उसी तरह मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना भी स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस नारे के बहाने समाज में जहर घोलने या दूसरे धर्म को अपमानित करने की कोशिश की गई। तो ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी समर्थन किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि "मौलाना यह भूल गए हैं कि वे उत्तर प्रदेश में हैं।" बृजभूषण ने कहा कि सीएम का रुख स्पष्ट है और राज्य सरकार हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
गोंडा में दिए गए इस बयान के बाद से ही क्षेत्र में लोगों के बीच उनकी टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। समर्थकों का कहना है कि उनके शब्द समाज को एकजुट करने और सौहार्द कायम रखने की दिशा में सकारात्मक संदेश देते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 05:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “आई लव मोहम्मद’ नारे पर बृजभूषण का बड़ा बयान, सीएम योगी की बात का किया समर्थन”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.