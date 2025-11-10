बृजभूषण बोले- नेताओं के घर भीड़ इसका मतलब सिस्टम फेल, बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा, जानिए दबदबा को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज, वसीयत या जमीन मापने जैसे सामान्य प्रशासनिक कार्य बिना किसी देरी के निपटने चाहिए। जहां व्यवस्था कमजोर होती है। वहीं नेताओं का दबदबा बढ़ा हुआ दिखता है। इसे लोकप्रियता समझ लिया जाता है। जबकि यह वास्तव में सिस्टम की नाकामी है।

बृजभूषण सिंह ने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि वे छह बार सांसद रहे है। उनकी पत्नी भी एक बार संसद पहुंचीं है। उनका बेटा वर्तमान में सांसद है। एक बेटा दो बार विधायक रह चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 वर्षों से उनके परिवार का प्रभाव इस इलाके में कायम है।