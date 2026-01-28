UGC कानून को लेकर बृजभूषण सिंह का विस्फोटक बयान,कहा- सरकार ने एक समाज को बनाया अपराधी

बृजभूषण सिंह ने कहां कि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक हमने सनातन कथा कराया। हमने 52 जाति के धर्म गुरुओं से इसका उद्घाटन कराया। उपहार में एक-एक वृक्ष लिया। और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बनाकर हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया। आइये हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा ऐसा समाज है। जिसने कथा में भागीदारी और सहयोग नहीं किया है। यह कोई नई परंपरा नहीं रही है। यह हमारी सनातन परंपरा है। इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है। हां यदि कोई बच्चा गलती करता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। उसको आप सजा दीजिए। ऐसी घटनाएं यदा-कदा होती हैं। यह जो कानून है। यह समाज में टकराव पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था बोलो- बोलो? हमने कहा था हम गांव में जाकर बोलेंगे।