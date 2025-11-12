2 करोड़ रिश्वत मांगने के मामले में BSA सस्पेंड, एंटी करप्शन कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

वर्तमान में अतुल तिवारी को लखनऊ मंडल मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। जांच की जिम्मेदारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपी गई है। अतुल तिवारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ठेकेदार ने गलत दस्तावेजों से टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था। गौरतलब है कि अतुल तिवारी मूल रूप से अंबेडकरनगर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में गोंडा के गायत्री पुरम में रहते हैं। 26 मार्च 2022 से 1 जुलाई 2024 तक वे डीआईईटी दर्जीकुआं में वरिष्ठ प्रवक्ता थे। जिसके बाद उन्हें गोंडा का बीएसए बनाया गया था।