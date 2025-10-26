कार और बाइक की टक्कर, 8 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरी छात्रा, वीडियो में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा!

फोटो सोर्स सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट से
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सहेली से मिलने आई नर्सिंग छात्रा को सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा करीब 8 फीट हवा में उछल गई और कार की छत से टकराकर सड़क पर जा गिरी। हादसे में छात्रा और उसके साथ बाइक चला रहा। युवक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया। जिसने हादसे की भयावहता दिखा दी।
घटना गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, वासुदेव गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक रामनारायण की बेटी सिंहासनी लखनऊ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसकी सहेली अनु गुप्ता (19), जो बूढ़ादेवर की रहने वाली है। शुक्रवार को अपने भाई कृष्ण गुप्ता (20) के साथ सिंहासनी से मिलने आई थी।
मिलने के बाद अनु और कृष्ण को मनकापुर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। सिंहासनी का भाई सिंघेश्वर अनु को बाइक से स्टेशन छोड़ने जा रहा था। जबकि दूसरी बाइक पर गांव का एक युवक कृष्ण को लेकर पीछे चल रहा था। रास्ते में जब दोनों बाइकें मच्छमरवा गांव के पास पहुंचीं। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने सिंघेश्वर की बाइक को सीधा टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अनु बाइक से उछलकर करीब 8 फीट ऊपर चली गई। कार की छत से टकराकर आगे सड़क पर जा गिरी। इस दौरान पास से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी गुजर रही थी। लेकिन वह बाल-बाल बच गई।
हादसे में अनु और सिंघेश्वर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनु के सिर में गहरी चोट आई है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
सामने आए वीडियो में यह दिख रहा है कि हादसे के वक्त पीछे चल रही दूसरी बाइक करीब 500 मीटर दूर थी। जिस कारण उस पर सवार दोनों युवक सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के दौरान यह दुर्घटना हुई। पीड़ित के पिता रामनारायण ने बताया कि उन्होंने छपिया थाने में लिखित शिकायत दी है।
थाना प्रभारी बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
