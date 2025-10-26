कार और बाइक की टक्कर, 8 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरी छात्रा, वीडियो में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा!

घटना गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, वासुदेव गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक रामनारायण की बेटी सिंहासनी लखनऊ में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। उसकी सहेली अनु गुप्ता (19), जो बूढ़ादेवर की रहने वाली है। शुक्रवार को अपने भाई कृष्ण गुप्ता (20) के साथ सिंहासनी से मिलने आई थी।

मिलने के बाद अनु और कृष्ण को मनकापुर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। सिंहासनी का भाई सिंघेश्वर अनु को बाइक से स्टेशन छोड़ने जा रहा था। जबकि दूसरी बाइक पर गांव का एक युवक कृष्ण को लेकर पीछे चल रहा था। रास्ते में जब दोनों बाइकें मच्छमरवा गांव के पास पहुंचीं। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने सिंघेश्वर की बाइक को सीधा टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अनु बाइक से उछलकर करीब 8 फीट ऊपर चली गई। कार की छत से टकराकर आगे सड़क पर जा गिरी। इस दौरान पास से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी गुजर रही थी। लेकिन वह बाल-बाल बच गई।