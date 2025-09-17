सीएम योगी ने आंगनबाड़ी को दिया खास तोहफा, 75 जिलों में होगी अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्ट फोन वितरण और मानदेय वृद्धि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य माताओं, बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है।
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों में 20 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां रक्त, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एनीमिया और टीबी जैसी बीमारियों की निशुल्क जांच होगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण और जागरूकता को अभियान का केंद्र बताया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का अन्नप्राशन और पोषाहार वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि यह पहल नारी सशक्तीकरण की दिशा में मजबूत कदम है। योगी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।