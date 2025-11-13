ठंड की धमाकेदार एंट्री! कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, शीतलहर के आसार, जानें 14 से 17 नवंबर तक का मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर तापमान में यही गिरावट बनी रही तो प्रदेश में जल्द ही शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। राज्यभर में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क है। सुबह और रात के वक्त ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जबकि दोपहर में गुनगुनी धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है। लोगों ने अब गर्म कपड़ों के साथ रजाई और कंबलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने किसी तरह की बारिश या शीतलहर को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, हल्की हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय व्यापक कोहरा का प्रकोप दिखने लगा है।