ठंड की धमाकेदार एंट्री! कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, शीतलहर के आसार, जानें 14 से 17 नवंबर तक का मौसम

उत्तर प्रदेश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह-शाम गलन बढ़ गई है और तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। लोग रजाई-कंबल और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में शीतलहर के आसार हैं।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 13, 2025

Gonda

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह कोहरा की दस्तक फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश में ठंड का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है। सुबह-शाम और रात के समय गलन महसूस की जा रही है। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों की कई परतों में लिपटे नजर आ रहे हैं। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से कुछ राहत जरूर मिल रही है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है। पारा तेजी से नीचे गिरने लगता है। और ठिठुरन बढ़ जाती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव के सहारे खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि शहरों में लोगों ने हीटर और रजाई-कंबल निकाल लिए हैं।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर तापमान में यही गिरावट बनी रही तो प्रदेश में जल्द ही शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। राज्यभर में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क है। सुबह और रात के वक्त ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जबकि दोपहर में गुनगुनी धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है। लोगों ने अब गर्म कपड़ों के साथ रजाई और कंबलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने किसी तरह की बारिश या शीतलहर को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, हल्की हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय व्यापक कोहरा का प्रकोप दिखने लगा है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, 14 से 18 नवंबर तक यूपी का मौसम लगभग इसी तरह रहेगा। आसमान साफ रहेगा और दोपहर में धूप खिली रहेगी। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इटावा में न्यूनतम तापमान 8.4℃ और अधिकतम 26.4℃, कानपुर में न्यूनतम 10℃, बरेली में न्यूनतम 10.4℃ और अधिकतम 25.6℃, बुलंदशहर व अयोध्या में न्यूनतम 10℃,
लखनऊ में न्यूनतम 12.4℃ और अधिकतम 28.4℃,
मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 25.2℃,बलिया में अधिकतम 26.5℃ दर्ज किया गया। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में इसकी तीव्रता और बढ़ने के आसार हैं।

Published on:

13 Nov 2025 09:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ठंड की धमाकेदार एंट्री! कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, शीतलहर के आसार, जानें 14 से 17 नवंबर तक का मौसम

