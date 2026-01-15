15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

डीएम ने रिंग रोड निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख का लगा जुर्माना, मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज

गोंडा जिले में एक फॉर्म को अयोध्या बाईपास रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंप गई थी। साधारण मिट्टी खनन की अनुमति पर नियमों की अनदेखी कर नदी के कछार से बालू निकाला जा रहा था। जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज होने से हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 15, 2026

अपर जिला अधिकारी गोंडा फोटो सोर्स सूचना विभाग

अपर जिला अधिकारी गोंडा फोटो सोर्स सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। तरबगंज तहसील क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे खनन का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

गोंडा जिले के तरबगंज तहसील अंतर्गत नवाबगंज माझाराठ इलाके में अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जानकारी के मुताबिक, मेसर्स सीगल इंडिया नामक फर्म को अयोध्या बाईपास रिंग रोड के निर्माण के लिए ग्राम दुर्गागंज में साधारण मिट्टी के खनन की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति 13 दिसंबर 2025 से 12 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए थी। और तय क्षेत्रफल 2.533 हेक्टेयर था।

डीएम के निर्देश पर हुई जांच में खुली पोल, मिट्टी खनन की अनुमति पर निकाला जा रहा था बालू

हालांकि, जिला प्रशासन को सूत्रों से सूचना मिली कि फर्म स्वीकृत शर्तों का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तरबगंज, क्षेत्रीय लेखपाल संतोष श्रीवास्तव और नवाबगंज थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी मिट्टी के बजाय नदी के तल से बालू का खनन कर रही थी। जो पूरी तरह अवैध है।
मौके पर की गई पैमाइश में करीब 20,460 घन मीटर बालू का अवैध रूप से निकाला जाना सामने आया।

कंपनी मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज

यह बालू निर्माणाधीन अयोध्या बाईपास रिंग रोड में इस्तेमाल की जा रही थी। जांच पूरी होने के बाद फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि विकासमणि त्रिपाठी, निवासी प्रयागराज, के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने साफ कहा है कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अपर जिलाधिकारी बोले- रिपोर्ट दर्ज जुर्माना भी लगा

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि डीएम को सूचना मिली थी कि घाघरा नदी के तट पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। जिसमें खनन अधिकारी, एसडीम तरबगंज, लेखपाल सहित पूरी टीम को भेजा गया था। जांच पड़ताल में पाया गया कि एक कंपनी सीगल इंडिया है। उसको साधारण मिट्टी खनन की अनुमति दी गई थी। लेकिन निर्धारित स्थल पर खनन करके नदी के तट पर अवैध बालू का खनन किया जा रहा था। कंपनी की कई गाड़ियां सीज कर दी गई है। करीब 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन अधिनियम के तहत कंपनी के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / डीएम ने रिंग रोड निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख का लगा जुर्माना, मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इलाज के बीच चूहों का आतंक, डीएम की फटकार के बाद मेडिकल कॉलेज में जांच के आदेश, अर्थों वार्ड में चूहों का कब्जा, देखें वीडियो

मेडिकल कॉलेज
गोंडा

कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का घोटाला! तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 16 पर FIR

Gonda Accident
गोंडा

रातभर चला ऑपरेशन, 25 हजार का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल, अवैध तमंचा बरामद

अस्पताल में भर्ती बदमाश का हाल-चाल लेते एसपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

सीएम योगी ने यूपी की जनता के नाम लिखा ख़त, बड़ी समस्या की ओर दिलाया ध्यान, 20 जिलों में चलेगा विशेष अभियान

फोटो सोर्स योगी आदित्यनाथ X account
गोंडा

कौन हैं बाबा ऋतेश्वर महाराज, जिनसे बृजभूषण शरण सिंह ने करवाया प्रतियोगिता का उद्घाटन, पूरे परिवार को दिलवाया आशीर्वाद

all about baba riteshwar maharaj through whom brijbhushan sharan singh inaugurated badminton competition
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.