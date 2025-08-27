नशे में धुत आरोपियों ने गला घोंटकर किया ई-रिक्शा चालक का कत्ल, जानें पूरा मामला

गोंडा के जिले के नवाबगंज थाना के गांव उमरिया गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई। यहां 45 वर्षीय संगम लाल उर्फ भोला शुक्ला अपने साथियों के साथ पावर हाउस के पीछे शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात पर विवाद बढ़ गया। नशे में चूर साथियों ने संगम पर हमला कर दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें और मृतक का ई-रिक्शा बरामद हुआ। मौके पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने छानबीन कर अहम सुराग जुटाए हैं।