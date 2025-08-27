Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

नशे में धुत आरोपियों ने गला घोंटकर किया ई-रिक्शा चालक का कत्ल, जानें पूरा मामला

गोंडा जिले में एक टेंपो चालक की गला घोट कर हत्या कर दी गई। शव को झाड़ियां में फेंक दिया गया। सुबह जब लोगों ने शव पड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 27, 2025

Gonda news
जांच करती पुलिस फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में ई-रिक्शा चालक की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े ने खून-खराबे का रूप ले लिया। जहां आरोपियों ने गला दबाकर उसकी जान ले ली। शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाकर जांच तेज कर दी है।

गोंडा के जिले के नवाबगंज थाना के गांव उमरिया गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई। यहां 45 वर्षीय संगम लाल उर्फ भोला शुक्ला अपने साथियों के साथ पावर हाउस के पीछे शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात पर विवाद बढ़ गया। नशे में चूर साथियों ने संगम पर हमला कर दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें और मृतक का ई-रिक्शा बरामद हुआ। मौके पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने छानबीन कर अहम सुराग जुटाए हैं।

तब से वह अकेले रहकर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च उठाते थे।

थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / नशे में धुत आरोपियों ने गला घोंटकर किया ई-रिक्शा चालक का कत्ल, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.