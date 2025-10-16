किसानों को करना होगा ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, जानिए पूरी डिटेल

फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। ताकि सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी रूप से पहुंच सके। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है। वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री पूरी करें। जिससे भविष्य में किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। कृषि विभाग द्वारा यह निर्णय किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से पात्र किसानों की सही जानकारी सरकार तक पहुँच सकेगी। जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक सुगमता से पहुँच सकेगा।