Gonda Accident: बंदरों को बचाने में बेकाबू हुई डबल डेकर बस पलटी, मची चीख- पुकार 12 यात्री घायल

Gonda Accident: गोंडा जिले में सोमवार करीब 4 बजे एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। यह घटना मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज-मनकापुर मार्ग पर ऊंट घाट पुल के पास हुई। बताया जा रहा है कि बस चालक ने सड़क पर अचानक आए बंदरों के झुंड को बचाने की कोशिश की। जिसके चलते बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। बस में उस समय कई यात्री सवार थे। जिनमें से 12 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मनकापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बस चालक को भी चोटें आई हैं। जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर में भर्ती कराया गया है।