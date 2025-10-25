Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

Gonda Accident: मां और चाचा के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई इलाज के दौरान लखनऊ में मासूम ने तोड़ा दम

Gonda Accident: गोंडा बलरामपुर हाईवे पर गिलौली बाजार के पास तेज रफ्तार बस और बलेनो कार की आमने-सामने टक्कर से एक महिला समेत दो लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। जबकी इस दुर्घटना में तीन बच्चे घायल हो गए थे। शनिवार की सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत ने पूरे गांव को रुला दिया।

2 min read
गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 25, 2025

Gonda Accident

दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda Accident: गोंडा-बलरामपुर हाईवे पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एक भीषण सड़क हादसे में बलरामपुर के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव 38 वर्ष तथा उनके भाई की पत्नी आंचल श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि आंचल का बेटा 2 वर्षीय बेटा गणेश तथा परिवार के दो और बच्चे घायल हो गए थे। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर गणेश की हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था। शनिवार को इलाज के दौरान गणेश की मौत हो गई। जबकि दो बच्चों का इलाज जारी है। एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत ने पूरे गांव को रुला दिया।

Gonda Accident: बलरामपुर के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव (38) बालू और सड़क बनाने की ठेकेदारी करते थे। नीरज बीते गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर से अयोध्या के लिए निकले थे। वह अपनी बहन मंजू श्रीवास्तव के घर भाईदूज मनाने जा रहे थे। उनके साथ कार में उनकी पत्नी नेहा श्रीवास्तव (35), बेटे अयांश (3), चचेरे भाई की पत्नी आंचल श्रीवास्तव (30) और उसके दो बच्चे ओमी (13), गणेश (2) थे। कार गोंडा के गिलौली बाजार के परसोहिया मोड़ के पास पहुंची ही थी। कि सामने से आ रही एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बस अनियंत्रित होकर सीधे खेत में जा घुसी। वहीं कार सड़क पर घुम कर रुक गई। इस हादसे में कार चला रहे नीरज श्रीवास्तव 38 वर्ष तथा कार के पीछे सीट पर बैठी आंचल श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि घायलों में गणेश(2) विनायक (05)ओमी (12) हैं। गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर गणेश की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान गणेश की मौत हो गई। एक ही परिवार से मां बेटे और चाचा की मौत ने पूरे गांव को रुला दिया।

एक ही परिवार से तीन लोगों की मौत

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले नीरज श्रीवास्तव और उनके छोटे भाई की पत्नी आंचल का शव बृहस्पतिवार देर रात पूरब टोला स्थित घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। बेटे की मौत की खबर सुनकर बीमार मां बेसुध हो गईं। शुक्रवार को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। शनिवार को फिर मनहूस खबर आई की गणेश ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो बच्चों का इलाज अभी जारी है।

Published on:

25 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda Accident: मां और चाचा के चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई इलाज के दौरान लखनऊ में मासूम ने तोड़ा दम

