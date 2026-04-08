गोंडा पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल साथी समेत दो गिरफ्तार, 1.27 लाख बरामद

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि जिले नवाबगंज थाना क्षेत्र में देर रात पशु तस्करों के एक गिरोह से नवाबगंज पुलिस एसओजी टीम से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दद्दन पुत्र हनीफ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लोग गोली लगने से घायल हो गया। इसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका साथी फारूक भी गिरफ्तार हुआ है। यह दोनों बदमाश अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों बदमाशों द्वारा गोंडा और बस्ती में भैंस चोरी किया गया था। इन बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा दो जिंदा कारतूस पिकअप गाड़ी तथा 1 लाख 27 हजार की नगदी बरामद किया गया है। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ जनपद गोंडा तथा बस्ती में दद्दन के खिलाफ आठ मुकदमे तथा फारुख के खिलाफ चार मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ थाना नवाबगंज द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।