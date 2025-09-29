गोंडा की सबसे अजीब शादी! बाइक से शुरू हुई कहानी, मंदिर में खत्म हुई

प्रेमी प्रेमिका मंदिर में कराई शादी फोटो सोर्स वायरल वीडियो
गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के बैजपुर गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां मोटरसाइकिल से साथ घूम रहे युवक-युवती को ग्रामीणों ने रोक लिया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी और आपसी सहमति से दोनों की शादी गांव के रामजानकी मंदिर में संपन्न करा दी गई।
जानकारी के अनुसार, बैजपुर के रहने वाले सोनू मौर्या (19) की खम्हरिया बाजार में चाय की दुकान है। दुकान से कुछ दूरी पर ही निशा मौर्या का घर स्थित है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को जब युवक और युवती मोटरसाइकिल से घूमते हुए ग्रामीणों को दिखे तो उन्हें रोक लिया गया। मामले की सूचना परिजन तक पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से गांव के रामजानकी मंदिर में विवाह कराया गया। ग्रामीणों और परिवार के सामने सोनू ने निशा के गले में माला डाली और मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के माहौल में विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन सीधे अपने ससुराल चली गई।
बैजपुर के पूर्व प्रधान ओंकार गुप्ता ने बताया कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने भी नवदंपति को आशीर्वाद दिया। वहीं, पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है।
