गोंडा की सबसे अजीब शादी! बाइक से शुरू हुई कहानी, मंदिर में खत्म हुई

जानकारी के अनुसार, बैजपुर के रहने वाले सोनू मौर्या (19) की खम्हरिया बाजार में चाय की दुकान है। दुकान से कुछ दूरी पर ही निशा मौर्या का घर स्थित है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को जब युवक और युवती मोटरसाइकिल से घूमते हुए ग्रामीणों को दिखे तो उन्हें रोक लिया गया। मामले की सूचना परिजन तक पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से गांव के रामजानकी मंदिर में विवाह कराया गया। ग्रामीणों और परिवार के सामने सोनू ने निशा के गले में माला डाली और मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के माहौल में विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन सीधे अपने ससुराल चली गई।