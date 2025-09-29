Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

गोंडा की सबसे अजीब शादी! बाइक से शुरू हुई कहानी, मंदिर में खत्म हुई

गोंडा में बाइक पर घूम रहे प्रेमी-प्रेमिका को अचानक गांव वालों ने रोक दिया… लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया! मंदिर में तालियों और शहनाइयों के बीच हुई शादी का पूरा किस्सा और वायरल वीडियो यहां पढ़ें।"

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 29, 2025

Gonda
Play video

प्रेमी प्रेमिका मंदिर में कराई शादी फोटो सोर्स वायरल वीडियो

गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के बैजपुर गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां मोटरसाइकिल से साथ घूम रहे युवक-युवती को ग्रामीणों ने रोक लिया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी और आपसी सहमति से दोनों की शादी गांव के रामजानकी मंदिर में संपन्न करा दी गई।

जानकारी के अनुसार, बैजपुर के रहने वाले सोनू मौर्या (19) की खम्हरिया बाजार में चाय की दुकान है। दुकान से कुछ दूरी पर ही निशा मौर्या का घर स्थित है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को जब युवक और युवती मोटरसाइकिल से घूमते हुए ग्रामीणों को दिखे तो उन्हें रोक लिया गया। मामले की सूचना परिजन तक पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से गांव के रामजानकी मंदिर में विवाह कराया गया। ग्रामीणों और परिवार के सामने सोनू ने निशा के गले में माला डाली और मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के माहौल में विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन सीधे अपने ससुराल चली गई।

प्रधान बोले- दोनों परिवार की सहमति से हुई शादी

बैजपुर के पूर्व प्रधान ओंकार गुप्ता ने बताया कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने भी नवदंपति को आशीर्वाद दिया। वहीं, पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है।

Updated on:

29 Sept 2025 02:21 pm

Published on:

29 Sept 2025 01:56 pm

