सप्तक्रांति एक्सप्रेस में चढ़ते समय फिसले कदम, हेड कॉन्स्टेबल ने गंवाई जिंदगी

गोंडा रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। श्रावस्ती जिले की पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल (दीवान) राम कोमल यादव की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:45 बजे वह प्लेटफार्म नंबर दो पर गोरखपुर जाने के लिए सप्तक्रांति एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे थे। ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी। ऐसे में वह तेजी से दौड़कर ट्रेन में चढ़ने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें आवाज देकर रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया। वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच गिर पड़े। चलती ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।