गोंडा

सप्तक्रांति एक्सप्रेस में चढ़ते समय फिसले कदम, हेड कॉन्स्टेबल ने गंवाई जिंदगी

श्रावस्ती पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राम कोमल यादव की गोंडा रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक मौत हो गई। गोरखपुर जाने के लिए वह सप्तक्रांति एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी पैर फिसलने से ट्रैक पर गिर पड़े। ट्रेन की चपेट में आकर उनकी जान चली गई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 10, 2025

Gonda
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

श्रावस्ती पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल राम कोमल यादव (52) की सोमवार रात दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। गोंडा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर जाने के लिए वह सप्तक्रांति एक्सप्रेस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से वह ट्रैक पर गिर गए। ट्रेन से कटकर उनकी जान चली गई।

गोंडा रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। श्रावस्ती जिले की पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल (दीवान) राम कोमल यादव की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:45 बजे वह प्लेटफार्म नंबर दो पर गोरखपुर जाने के लिए सप्तक्रांति एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे थे। ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी। ऐसे में वह तेजी से दौड़कर ट्रेन में चढ़ने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें आवाज देकर रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान उनका पैर फिसल गया। वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच गिर पड़े। चलती ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोंडा
Gonda

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक बोले- परिजनों को दी गई सूचना

इस संबंध में जीआरपी कोतवाल बांकेलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हेड कॉन्स्टेबल राम कोमल यादव मूल रूप से गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर गांव के रहने वाले थे। हादसे की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
इस घटना के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने भी हादसे को अपनी आंखों से देखा। जिससे वहां सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने बताया कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है।

Updated on:

10 Sept 2025 11:18 am

Published on:

10 Sept 2025 11:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सप्तक्रांति एक्सप्रेस में चढ़ते समय फिसले कदम, हेड कॉन्स्टेबल ने गंवाई जिंदगी

